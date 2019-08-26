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Lille, Renato Sanches'i transfer etti

- Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransız ekibi, Bayern Münih'ten Renato Sanches'i kadrosuna kattı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
Lille, Renato Sanches'i transfer etti


İSTANBUL (AA) - Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
  1. Bayern Munich
  2. Lille
  3. Mehmet Zeki Çelik
  4. Renato Sanches
  5. Yusuf Yazıcı

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