Lille, Ie'nin Trabzonspor'a transferini duyurdu



ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi için yapılan anlaşma doğrultusunda Trabzonspor'a göndereceği Edgar Miguel Ie'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katacağı 25 yaşındaki Portekizli stoper Ie'ye, emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sporting Lizbon altyapısından yetişen, Barcelona ve Villarreal'in B takımlarında forma giyen Ie, Belenenses'te geçirdiği iki sezonun ardından 2017 yazında 3,5 milyon avroya Lille'e transfer oldu. Portekizli milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Nantes'ta oynadı. Lille, Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon avro ve Edgar Miguel Ie karşılığında renklerine bağlamıştı.

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