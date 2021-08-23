Lille Başkanı Olivier Letang: Burak Yılmaz'ı bırakmayacağız
Lille Başkanı Olivier Letang, adı son dönemde Nice ile anılan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı bırakmayacaklarını söyledi.
Lille Başkanı Olivier Letang, adı son dönemde Nice ile anılan milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına konuşan Letang, Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmediklerini dile getirdi.
Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yapan teknik direktör Christophe Galtier, Nice'e geçtikten sonra Burak'ı istemiş ve 36 yaşındaki futbolcunun Nice transfer olacağı iddiaları basında yer bulmuştu.