Ligin lideri, transferin de lideri!

Trabzonspor, Bayer Leverkusen'in genç forveti Emrehan Gedikli ile anlaşmaya vardı. Bordo mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.

Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya’dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon’da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Güncel piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli’nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.

Emrehan Gedikli kimdir?

Leverkusen altyapısında yetişen ve özellikle U17 ile U19'da attığı gollerle adından söz ettiren Emrehan, 1.87 boyunda.

Temmuz 2020'de profesyonel olan ve Bundesliga 1, Avrupa Ligi'nde 3 maçta şans bulan, Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç forvet, Almanya Milli Takımı forması giyiyor.

U15'te 2 maça çıkan Emrehan, U16'da 5 maçta 3 gol, U17'de 8 maçta 6 gol, U18'de 1 maç, U19'da ise 4 maçta 1 gol attı.

Bu sezon Leverkusen U19'da çıktığı 8 maçta 13 golle skora katkı sağlayan 18 yaşındaki golcü, 1 de asist yaptı.