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"Ligin daha çok başındayız"

- Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu:"Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Zorlu haftalar bizi bekliyor"- "Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Benim için de çok güzeldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı"

20 Ağustos 2019 Salı 16:50
"Ligin daha çok başındayız"


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek ilk haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, zorlu haftaların kendilerini beklediğini ifade etti.

Emre, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın oturması için 3-4 haftaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ligin daha çok başındayız. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Zorlu haftalar bizi bekliyor. Bu şekilde başlamak, taraftarımızı rahat bir şekilde evlerine göndermek biz futbolcuları, takımımızı, hocalarımızı çok mutlu etti. İnşallah bunun devamını getiririz." dedi.

Oyunun iki yönünü de doğru oynamaları gerektiğini vurgulayan Emre, "Topun bizde kaldığı dönemde de savunma güvenliğinin çok önemli olması gereken bir süredir. Futbol sadece top ayağınızdayken oynanmaz. Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Şampiyonlukların geldiği senelerde hep böyle oynandı. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ama bu kolay bir oyun değil. Süreklilik isteyen, hem fiziki kalite hem de mental anlamda yüksek motivasyon isteyen bir oyun. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirebilecek bir kapasitemiz var. Kaliteyi arttırdığımız sürece taraftarımızın beklediği görüntüyü ve oyunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansını da değerlendiren Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için çubukluyla her sahaya çıktığım maç çok ayrı olmuştu. Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Benim için de çok güzeldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Taraftarımızın teveccühü, sokakta beni gördüğü zaman Fenerbahçelilerin göstermiş olduğu teveccüh beni çok mutlu ediyor. Onların bana karşı olan bu sevgilerini gördükten sonra onların benden istediğini bilen bir oyuncu olarak sahada elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Fizik olarak da tam hazır değilim. Biraz daha maç oynamaya ihtiyacımız var. Hem takım hem ben daha iyi bir hale geleceğiz."

Fenerbahçe'in olduğu her yerde tek hedefin şampiyonluk olduğunu anlatan Emre, "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Yeter ki bize o desteğini esirgemeyen, bu kulübün ayakta durmasının en büyük vesilesi olan büyük taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Onlar bizim yanımızda olsun, ondan sonrası kolay olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazişehir Gaziantep karşısında bir gol atan Vedat Muric'e değinen Emre, "Çok özverili bir oyuncu. Ligimizi çok iyi tanıyor. Karakter olarak da gerçekten tam Fenerbahçelilerin seveceği, Fenerbahçe’nin kaybettiği zaman üzüldüğünü net bir şekilde hissettirecek, kazandığında da bir taraftar gibi çocuklar gibi sevinecek bir profil. Onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız vardı." diye konuştu.


- "Alper'in davranışı çok değerli"


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmeyle ücretinde yüzde 40 indirime giden Alper Potuk'un örnek bir davranış gösterdiğini dile getirdi.

Alper'in davranışının çok önemli olduğunu belirten Emre, "Profesyonel futbolcular olarak bizler ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Belki taraftarlarımız bizim gibi bu işe bakamazlar ama her sabah işine gider, aşının ekmeğinin peşinden giden herkes bilir ki ekmek parası için verilen mücadele çok değerlidir. O, kendi isteğiyle kendi maaşından feragat ettiğini yönetimimize bildirdi. Sayın Başkanımız da önemli ve değerli bir açıklama yaptı. Alper’in davranışını çok önemli ve değerli buluyorum. Taraftarımızın her futbolcuya, çubuklu giyen her futbolcuya desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle onların beklentilerinin altında kalan oyuncuları da hep beraber içimize almamız gerekiyor. Çünkü bu sene çok zorlu olacak." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:50
  1. Alper Potuk
  2. Emre Belözoğlu
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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