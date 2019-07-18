0553 313 94 23

"Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"

- Çaykur Rizesporlu futbolcu Amedej Vetrih:"İyi oyun oynayarak takımı en iyi şekilde temsil edip ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"- "Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve özellikle bireysel anlamda benim için önemli olan olabildiğince fazla maça çıkmak"

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
"Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"


ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Amedej Vetrih, sezon hedeflerine ilişkin, "İyi oyun oynayarak takımı en iyi şekilde temsil edip ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz." dedi.

Karadeniz ekibinin Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıklarına katılan yeni transfer Amedej Vetrih, basın toplantısı düzenledi.

Sloven orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Amedej Vetrih, "Takım ve şehir hakkında hiçbir bilgim yoktu ve araştırma da yapamadım. Takımdaki Dario Melnjak ile konuştum çünkü eski takım arkadaşım. Takım, şehir ve taraftar hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. Çaykur Rizespor'u tercih etmemdeki en önemli etken bu oldu." diye konuştu.

Amedej Vetrih, Karadeniz ekibinin geçen sezon çok iyi bir iş çıkardığını ve ligi iyi yerde bitirdiğini belirterek, "Geçen sezon takımın gösterdiği performansı biliyorum ve ligin ikinci yarısında çok iyi iş çıkardılar. Henüz her şey çok taze ve kesin konuşmaktan kaçınmayı tercih ediyorum. İyi oyun oynayarak takımı en iyi şekilde temsil edip ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda forma giymek için gayret göstereceğini ve forma şansı yakalamak istediğini anlatan Amedej Vetrih, şunları kaydetti:

"Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve özellikle bireysel anlamda benim için önemli olan olabildiğince fazla maça çıkmak. Bu, hocamızın takdiri olacak ama neler olacağını göreceğiz. Takım için gol atıp asist yapmak istiyorum ama bunları konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
  1. Amedej Vetrih
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı
    1. Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil..
    2. Diyarbakır’da anız ve kurumuş ot..
    3. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    4. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    5. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    6. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    7. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    8. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    9. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    12. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    13. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    14. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    15. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    16. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    17. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    18. Cizre’de ilk yardım semineri
    19. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    20. Park halindeki otomobil yandı
    21. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    22. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    23. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    24. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    25. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    26. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    27. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    28. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni..
    29. ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzu..
    30. Üsküdar’da kasasına taş yüklenen..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’