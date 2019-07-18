



ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Amedej Vetrih, sezon hedeflerine ilişkin, "İyi oyun oynayarak takımı en iyi şekilde temsil edip ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz." dedi.

Karadeniz ekibinin Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıklarına katılan yeni transfer Amedej Vetrih, basın toplantısı düzenledi.

Sloven orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Amedej Vetrih, "Takım ve şehir hakkında hiçbir bilgim yoktu ve araştırma da yapamadım. Takımdaki Dario Melnjak ile konuştum çünkü eski takım arkadaşım. Takım, şehir ve taraftar hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. Çaykur Rizespor'u tercih etmemdeki en önemli etken bu oldu." diye konuştu.

Amedej Vetrih, Karadeniz ekibinin geçen sezon çok iyi bir iş çıkardığını ve ligi iyi yerde bitirdiğini belirterek, "Geçen sezon takımın gösterdiği performansı biliyorum ve ligin ikinci yarısında çok iyi iş çıkardılar. Henüz her şey çok taze ve kesin konuşmaktan kaçınmayı tercih ediyorum. İyi oyun oynayarak takımı en iyi şekilde temsil edip ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda forma giymek için gayret göstereceğini ve forma şansı yakalamak istediğini anlatan Amedej Vetrih, şunları kaydetti:

"Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve özellikle bireysel anlamda benim için önemli olan olabildiğince fazla maça çıkmak. Bu, hocamızın takdiri olacak ama neler olacağını göreceğiz. Takım için gol atıp asist yapmak istiyorum ama bunları konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum."