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Spor

Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı’ya teklif!

TFF 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:51:58 -
Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı’ya teklif!

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden ve korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor’dan Acun Ilıcalı’ya ilginç bir teklif geldi.


Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa’dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı’ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı, gelin görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey’i seyretsin" diye çağrıda bulundu.

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