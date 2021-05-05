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Dünya Liderinden sokaktaki vatandaşına kadar hepsi de Türk düşmanı!
Dünya

Liderinden sokaktaki vatandaşına kadar hepsi de Türk düşmanı!

Yaklaşık 50 yıl önce masum insanları diri diri soykırım çukurlarına atıp katleden Kıbrıs Rum kesiminin lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için başlatılan Cenevre görüşmeleri sırasında ‘eşit egemen haklara sahip iki devlet’ önerisinde bulunan Türk tarafına karşı, “Yeni Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı” ifadesini kullanmasına tepkiler dinmek bilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 09:18:00 -
Liderinden sokaktaki vatandaşına kadar hepsi de Türk düşmanı!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Geçmişte federasyon olarak 3 yıl bile dayanamamış bir kesimden söz ediyoruz. Türk tarafı, BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı (Annan Planı) en net kabul eden ve en çok mağdur edilen taraf olmuştur. AB bu anlaşmanın gereğini yapmadı, tam tersine Rum kesimini ödüllendirdi. Bu sebeple şımarık bir millet ve densiz bir lider ortaya çıktı” dedi.

Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Başkanı Süleyman Çakır, “Rum kesiminin Cumhurbaşkanı’ndan tutun da sokaktaki vatandaşa kadar herkes kindar ve Türk düşmanıdır. Sırf adada Rum nüfusu fazla olsun diye Türkleri göçe zorladılar. 1 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. 1926 kişiyi 50 sene önce soykırım çukurlarına atıp katlettiler. Şu anda uyguladıkları politikaların tümü Papazları ne derse onu yapmak üzerinedir” değerlendirmesini yaptı.

Gerçeği kabul edelim: İki toplumun birlikteliği imkansız

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise küstah açıklamaya, “Geçmişte Çekoslovakya'nın bağımsızlığı tartışılırken hiç kimse sorun çıkarmadı ancak konu Kıbrıs olunca işler değişiyor. Ayrıca iş hakaret boyutuna varıyor. 50 yıllık bir geçmiş var, iki farklı toplum var. Bu toplumların beraber yaşaması mümkün değil. Artık gerçeği kabul etmek lazım. İki toplum birleşse bile Türk toplumu azınlık konumuna düşüp asimile olacak. Bunca olaydan sonra, böyle küstah açıklamalardan sonra bu mümkün değildir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

osman genc

Kıbrıs yüzlerce yıldır bizimdi ve daha önce de müslümanlarca fethedilmişti. Şimdi rumlar Kıbrısın tamamı bizim diyor. Esas biz Kıbrıs bizimdir deyip buradan defolup gidin demeliyiz. İşte o zaman ortada sorun morun kalmaz.
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kibrisli

Kıbrıs halkı da bizi istemiyor.
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