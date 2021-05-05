Liderinden sokaktaki vatandaşına kadar hepsi de Türk düşmanı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Geçmişte federasyon olarak 3 yıl bile dayanamamış bir kesimden söz ediyoruz. Türk tarafı, BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı (Annan Planı) en net kabul eden ve en çok mağdur edilen taraf olmuştur. AB bu anlaşmanın gereğini yapmadı, tam tersine Rum kesimini ödüllendirdi. Bu sebeple şımarık bir millet ve densiz bir lider ortaya çıktı” dedi.



Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Başkanı Süleyman Çakır, “Rum kesiminin Cumhurbaşkanı’ndan tutun da sokaktaki vatandaşa kadar herkes kindar ve Türk düşmanıdır. Sırf adada Rum nüfusu fazla olsun diye Türkleri göçe zorladılar. 1 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. 1926 kişiyi 50 sene önce soykırım çukurlarına atıp katlettiler. Şu anda uyguladıkları politikaların tümü Papazları ne derse onu yapmak üzerinedir” değerlendirmesini yaptı.

Gerçeği kabul edelim: İki toplumun birlikteliği imkansız

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise küstah açıklamaya, “Geçmişte Çekoslovakya'nın bağımsızlığı tartışılırken hiç kimse sorun çıkarmadı ancak konu Kıbrıs olunca işler değişiyor. Ayrıca iş hakaret boyutuna varıyor. 50 yıllık bir geçmiş var, iki farklı toplum var. Bu toplumların beraber yaşaması mümkün değil. Artık gerçeği kabul etmek lazım. İki toplum birleşse bile Türk toplumu azınlık konumuna düşüp asimile olacak. Bunca olaydan sonra, böyle küstah açıklamalardan sonra bu mümkün değildir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.