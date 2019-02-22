0553 313 94 23

Liderin konuğu Bursaspor

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

22 Şubat 2019 Cuma 09:56
Liderin konuğu Bursaspor

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında yarın Bursaspor'u konuk edecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.



- Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:56
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Bursaspor
  4. Futbol
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
    1. Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
    2. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    3. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    4. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    5. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    6. Antalya Bisiklet Turu
    7. YHT kazazedelerinden Ankara..
    8. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    9. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    10. Hollanda’da camiye saldıranların..
    11. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    12. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    13. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    14. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    15. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    16. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    17. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    18. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    19. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    20. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    21. Bakan açıkladı: O borçlar..
    22. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    23. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    24. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    25. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    26. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    27. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    28. Siber polisi banka müşterilerini..
    29. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    30. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...