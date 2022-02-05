Lider, Paşa’yı tek golle uğurladı

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibini Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bruno Peres ve Eysseric ikinci sarı kartlarının ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Lider Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57 yaparken, Kasımpaşa 27 puanda kaldı.

Mücadelede Peres ve Eysseric'in dışında Kasımpaşa teknik sorumlusu Sami Uğurlu ve malzemecisi de hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Alanyaspor'u ağırlayacak.