Lider Napoli durdurulamıyor
Serie A'nın 8. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yenerek, ligde 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. 24 puanlı mavi-beyazlı takım, 22 puanlı Milan'ın önünde liderliğini devam ettirdi.
İtalya'da sezona çok iyi bir giriş yapan Napoli, milli maç arası dönüşünde de zorlansa da 3 puanı almayı başardı ve Serie A'daki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Napoli'nin tek golünü 81. dakikada Victor Osimhen atarken, 26. dakikada Lorenzo Insigne bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonuçla 8'de 8 yapan Napoli, puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Torino ise 8 puanda kaldı.