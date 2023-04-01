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Spor Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti
Spor

Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti

Yeniakit Publisher
2023-04-01 22:56:00 -
Lider Galatasaray, son dakikada perişan etti

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla yendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. 86'ncı dakikada Fredrik Midtsjö'nün ve uzatma bölümünde Zaniolo'nun prnaltıdan kaydettiği gollerle 3 puanı alan Galatasaray aldığı bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı.

Son olarak Konyaspor deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, milli ara dönüşü sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 86'ıncı dakikada Fredrik Midtsjö kaydetti.

Son sözü Zaniolo söyledi

Galatasaray, son anlarda penaltı buldu. Oyuna ikinci yarıda giren İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, 90+8'de attığı penaltı golüyle skoru tayin etti.

Galatasaray'dan devre arası paylaşım

Galatasaray, Adana Demirspor futbolcusu Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahale sonrası verilmeyen kırmızı karta isyan etti. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı devam ederken paylaşım yapmasına tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor karşılaşması oynanırken paylaşım yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akbaba'nın pozisyonuna büyük tepki

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın, Mertens'e yaptığı faul sonrası Ali Şansalan sarı kart çıkardı. Kırmızı kart bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Puan durumları

Adana Demirspor karşısında 3 puan alarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak isteyen Galatasaray, bu mücadelede hata yapmadı. Sarı-kırmızılılar almış olduğu bu galibiyetle puanını 63'e yükselterek liderliğini devam ettirdi. Konuk ekip Adana Demirspor ise bu mağlubiyetle 45 puanda kaldı.

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Yorumlar

asim keskin

Hake+Galatasaray= galibiyet. Hakemler olmasa istanbul takimlari ligden düser ligden.
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