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Spor Lider Fırtına'da sürpriz ayrılık!
Spor

Lider Fırtına'da sürpriz ayrılık!

Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlarla namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Anders Trondsen ile Ocak ayında yol ayrımı yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:06:00 -
Lider Fırtına'da sürpriz ayrılık!

Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlarla namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Anders Trondsen ile Ocak ayında yol ayrımı yaşanacak.Trabzonspor'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Kiralık olarak...

Yapılacak sol bek transferi sonrası hem kadro şişkinliği hem de yabancı sayısındaki artışın önüne geçmek isteyen Trabzonspor’da Anders Trondsen’e flaş talip çıktı.

Çaykur Rizespor’un, Trabzonsporlu Norveçli oyuncusunu kiralık olarak katmak istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinin ilerleyen günlerde Trabzonspor’un kapısını çalacağı kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon başında Rosenborg'tan 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ancak sezon başında oynanan hazırlık maçında yaşadığı çapraz bağları sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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