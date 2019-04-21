Lider Başakşehir'e Rizespor çelmesi!
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.21 Nisan 2019 Pazar 23:16
Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve ligin zirvesinde yarış yeniden başladı.
Rizespor'un golü, 62. dakikada Vedat Muriqi ile geldi. Başakşehir'e beraberliği ise 90+5. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çeviren Edin Visca getirdi.
Bu sonucun ardından geçen haftaki Beşiktaş maçı sonrası üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Başakşehir puanını 62 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Rizespor ise 38 puana yükseldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecekken, Rizespor ise evinde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Adebayor), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda Turan), Robinho
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Boldrin (Dk. 90+7 Çınar Tarhan), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan Ovacıklı), Umar (Dk. 90+2 Nakoulma), Vedat Muric
Goller: Dk. 62 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), 90+6 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 55 Azubike, Dk. 78 Boldrin, Dk. 84 Umar, 90+5 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor)
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