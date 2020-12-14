Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen lider Aytemiz Alanyaspor, şu ana kadar iç sahada bir maç kaybetmedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Rakibinin filelerini 22 kez fırlatan turuncu-yeşil takım, kalede 7 golü engelleyemedi.

Ligde 26 puanla lider olan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birini berabere bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor, ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Alanyaspor, sekizinci haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı, 10. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, 12. haftada ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Turuncu-yeşilli takım, evinde oynadığı 6 maçta kalede sadece 2 gol gördü.

Bu sezon iç sahada şu ana kadar 14 gol kaydeden Akdeniz ekibi, 5 sezondur oynadığı Süper Lig'de iç sahada 9 maçlık namağlup serisini 10'a çıkardı.

28 Şubat 2020'de son sezonun 24. haftasında Beşiktaş'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 2-1 mağlup eden Alanyaspor, bu kez rakibini aynı skorla mağlup ederek namağlup galibiyet serisine devam etti.

Beşiktaş'a karşı ilk galibiyet

Ligde 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a ilk galibiyetini kazanan Alanyaspor, kalan 8 maçın 7'sini kaybederek 1'de berabere kaldı.

2016-2017 sezonunda ilk kez Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelirken, turuncu-yeşilli ekip her iki maçı da 4-1 kaybetti. Alanyaspor, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibini 2-1 ve 1-0 kaybetti.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Geçen sezon deplasmanda rakibine 2-0 yenilen Alanyaspor, ligin ikinci yarısında da kendi sahasında 2-1 kaybetti.

Turuncu-yeşil takım, 9 maçta 7 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.