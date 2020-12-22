Lider Alanyaspor Yeni Malatyaspor karşısında

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Antalya temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı.

Turuncu-yeşilli takım, iç saha mücadelelerinde ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sekizinci haftada Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor, 10. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve 12. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Evinde oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı.

Akdeniz ekibi, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020'de Beşiktaş ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Malatyaspor'a karşı Süper Lig'de üstünlüğü var

Alanyaspor, Süper Lig'de 6 kez karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a karşında 3 galibiyet ve 2 beraber aldı, bir yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, evinde 1-0 kazanırken deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor rakibine karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 2018-2019 sezonunda evinde oynadığı maçta 1-0 alırken, aynı sezon deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor geçen sezon ise deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

Turuncu-yeşilli ekip, 6 maçta rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Süper Lig öncesi maçlarda Malatya üstün

Süper Lig öncesi ise iki takım 7 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, rakip fileleri 5 kez sarsarken kalesinde de 9 gol gördü.

2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında 4, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda 2 ve 2012-2013 sezonu Türkiye Kupası'nda da bir kez rakibiyle karşılaştı.

Alanyaspor, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda evindeki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, deplasmandaki maçı ise 2-1 kaybetti.

2. Lig Beyaz Grup'un 2012-2013 sezonunda deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi, evinde 2-1 mağlup olurken aynı sezon Türkiye Kupası ikinci turunda rakibine evinde 3-0 mağlup oldu.

Turuncu yeşilli takım, 2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 sezonunda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde 1-1 berabere kaldı.