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Yerel Lice'deki orman yangınında sevindiren gelişme!
Yerel

Lice'deki orman yangınında sevindiren gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 09:44:00 -
Lice'deki orman yangınında sevindiren gelişme!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkiinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektar ormanlık ile 15 hektarlık otluk alan zarar gördü.
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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)

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