Lice'de sağanak dereleri coşturdu! Köprüler çöktü, ulaşım can pazarına döndü!
Yerel

Lice'de sağanak dereleri coşturdu! Köprüler çöktü, ulaşım can pazarına döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lice'de sağanak dereleri coşturdu! Köprüler çöktü, ulaşım can pazarına döndü!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı resmen felç etti. Dağlardan inen sel sularıyla coşan dereler yataklarına sığmazken, özellikle Lice-Hazro arasındaki ulaşımı sağlayan Kabakaya köyü mevkiinde taşkınlar meydana geldi. Köyden geçen derenin hırçın suları, bölgedeki bazı köprülerde ciddi hasara yol açarak ulaşımı tehlikeye attı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde sağanak yağışla birlikte dereler coşarken bazı köprülerde hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı zaman zaman olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak nedeniyle Lice-hazro arasında bulunan Kabakaya köyünden geçen derede taşkınlar yaşandı. Yaşanan taşkınlar nedeniyle ulaşımı sağlayan bazı köprülerde hasar meydana geldi. Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, dikkatlice köprünün üzerinden karşıya geçti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

