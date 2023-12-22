Lice’de 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 3 ayrı noktada 79 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Güldiken Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105” operasyonu başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, 3 ayrı noktada 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtildi.