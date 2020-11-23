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Aktüel Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu
Aktüel

Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:37:44 -
Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu

TRABLUS (AA) - Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Libya'daki Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'de yeni bir toplu mezar bulduklarını söyledi.

Kuruma bağlı ekiplerin Terhune'de Ed-Devayim aşireti arazisi 4. bölgede bulunan yeni mezarda 2 cesede ulaştığını kaydeden Tevfik, arama çalışmalarının sürdüğünü ve ceset sayısının artabileceğini ifade etti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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