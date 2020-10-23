Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı

TRABLUS (AA) - MÜCAHİT AYDEMİR - Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 ay uygulanan cemaatle ibadet yasağının 9 Ekim'de kaldırılmasının ardından Libyalılar, önlemlere uyarak cemaatle namazlara katılıyor.



Başkent Trablus'un Tacura bölgesindeki Osmanlı dönemine ait 469 yıllık Murat Ağa Camisine gelen Libyalılar, yasağın kalkmasından sonraki üçüncü cuma namazına katıldı.



Cami cemaati, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek salgına karşı önlem alıyor.



- Cemaat kendi seccadesini yanında getiriyor



Libya'da her cuma olduğu gibi, cemaatin çoğunluğu, cuma namazına verdikleri önemin bir göstergesi olarak geleneksel kıyafetleri ile camiye gelirken, koronavirüs döneminde artık kendi seccadelerini de yanlarında getiriyor.



Kuran-ı Kerim mushaflarının bulunduğu kitaplıklara da tedbir amacıyla bant şeridi çekilerek, mushafların ortak kullanımının önüne geçiliyor.



Cami yönetimi, cemaatle ibadetin kalıcılığının korunması için, namaza gelenlerin tedbirlere uyup uymadığını kontrol ederken, cemaatin bu kurallara uyduğu görüldü.



- "Camilere yeniden canlılık geldi"

AA muhabirine açıklamada bulunan, cami yönetimindeki yetkililerden Nuri Ammar Merruş (62), cemaatle ibadetin yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Cemaatle ibadete izin veren bu kararla, camilere yeniden canlılık geldi. Salgına dikkat ederek ve gerekli tedbirlere uyarak cemaatle namaza yeniden başladık. Bu tedbirler kapsamında sosyal mesafeye, maske takılmasına ve ellerin dezenfekte edilmesine dikkat ediliyor. Ayrıca, ortak kullanılan eşyalarda hastalığının bulaşma tehlikesine olduğu için mushafların kullanılmasına izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki cemaatin namazlarını eda etmek için "özellikle Murat Ağa Camisine gelmeye özen gösterdiklerini" aktaran Merrur, "Bu cami, tarihi 1551 yılına dayanan kadim bir Türk mirası. Ayrıca köklü bir medeniyet eseri ve özgün bir mimariye tarza sahip." dedi.



- Murat Ağa Camisi, Libya'daki Osmanlı mirasının en güzide örneklerinden biri



5 asırlık geçmişiyle ülkedeki en önemli tarihi mekanlardan biri olan Murat Ağa Camisi, Libya'nın fethine komutan olarak katılan ve daha sonra burada valilik yapan Murad Ağa tarafından 1551 yılında yaptırıldı.



Osmanlı dönemine ait Murat Ağa Camisi ve Turgut Reis Camisi gibi eserler Trablus’ta ayakta kalan tarihi camilerin başında geliyor.



- Libya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor



Libya, bir yandan iç savaşın neden olduğu kriz ve zorlu yaşam koşullarıyla boğuşurken, bir yandan da son dönemde vaka sayısının gittikçe arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veriyor.



Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin verilerine göre, salgın nedeniyle can kaybının 774'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 53 bin 384'e çıktı.



Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinin 6 Ekim'de yayımladığı karara göre, Vakıflar ve Din İşleri Genel Dairesinin Pandemi ile Mücadele Yüksek Komitesi ile yürüttüğü istişareler sonucu, 7 aylık aradan sonra 9 Ekim Cuma gününden itibaren camilerde cemaatle ibadet yeniden başlamıştı.



Kararda, cemaatle ibadetin kalıcılığını koruyacak tüm tedbirlere uyulması tavsiye edilirken, alınması gereken önlemlere dair cami yönetimlerine bir dizi talimat içeren bir program gönderilmişti.



