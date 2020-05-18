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Libyalı uzman: "Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu"

"Bu askeri zafer, siyasi kazanımlarla taçlandırılmalı ve özellikle de Türkiye gibi müttefik ülkelerle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde Libya'da devlet kurumları yapılandırılmalı"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:08:56 -
Libyalı uzman: "Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu"

İSTANBUL (AA) - Libya hükümetine bağlı Kamu Politikası Destek Ofisi Müdürü Muhammed Darrat, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün sağlanmasının, Libya'nın tamamının ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması için bir başlangıç olduğunu söyledi.

Darrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün tekrar sağlanması Hafter çetelerinin darbe projesinin sonu oldu. Bu askeri zafer, siyasi kazanımlarla taçlandırılmalı ve özellikle de Türkiye gibi müttefik ülkelerle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde Libya'da devlet kurumları yapılandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Darrat ayrıca yeni devletin geçiş dönemine ilişkin krizleri sonlandıran, tüm sosyal unsurlara saygı duyan, bölgesel ve uluslararası barışı koruyan, Libyalıların özgürlük ve insanlık onuru gibi taleplerini karşılayan, merkezilikten uzak bir yapı olması gerektiğini ifade etti.

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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