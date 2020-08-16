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Dünya

Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu

Libyalı gazeteci Ebrahim Gasuda, ABD'de demokratların başkan adayı olan Joe Biden'e Türkiye'yi hedef alan sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:09:00 -
Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine Libyalı gazeteci Ebrahim Gasuda’dan olay bir çıkış geldi.

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Biden’in 7 ay önce Türkiye’yi hedef alan sözleri gündem oldu.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yakın gazetecilerden olan Ebrahim Gasuda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilemeyeceğini belirterek Biden’e tepki gösterdi.

İşte Gasuda’nın o açıklamaları:

Ne Joe Biden ne de tüm dünya Erdoğan'ı devirebilir. Bu sizin kulağınıza küpe olsun. Bir yiğit gelir milyonlarca mazlumun kanına girmiş Amerika'ya tüm cihanı dar eder. Sonuna kadar ölümüne Erdoğan yanındayız.

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