Libya'dan Türkiye'ye doğalgaz ve petrol çağrısı

Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi, Türkiye gibi büyük bir Müslüman ülkenin desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Aribi, Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve elektrik enerjileri alanında bölgelerinde faaliyet göstermesini arzuladıklarını belirtti.

İki ülke yetkilileri tarafından yapılan görüşmede, Türkiye Libya parlamentoları ve kurumları arasındaki ilişkilerin kapsamlı iş birlikleriyle güçlenerek devam edeceğine inanıldığı söylenildi.

Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi, Türkiye gibi büyük bir Müslüman ülkenin desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türkiye'nin zor şartlarda Libya'nın yanında olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Aribi, "Türkiye'nin devrim sürecindeki desteğini unutmamız mümkün değildir. Özellikle de Bingazi'den başlayan bu devrim hareketi içerisinde Türkiye yanımızda yer almıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bingazi'yi ziyaret ederek devrimcilere olan desteğini göstermiştir." dedi.

Aribi, Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve elektrik enerjileri alanında bölgelerinde faaliyet göstermesini arzuladıklarını belirtti.