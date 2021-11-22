Libya'dan kurtarılan Çalık yakınlarına kavuştu

Adana'da yaşayan 2 çocuk babası baklava ustası Nurettin Çalık, 3 yıl önce çalışmak için Libya'ya gitti. Nurettin Çalık, yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte bilinmeyen bir nedenle gözaltına alındı. Çalık tutuklanırken, arkadaşları serbest bırakıldı. O günden sonra Kahramanmaraş'ta yaşayan yakınları kendisinden bir daha haber alamadı. Çalık'ın yakınlarının 2 yıldır beklediği müjdeli haber pazar sabahı geldi. Nurettin Çalık'ın da aralarında olduğu 7 kişi, alıkonuldukları Libya'dan MİT ve Katar İstihbaratı'nın çalışmasıyla kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki işlemlerin ardından Çalık, Adana'ya getirildi. Çalık, otogar önünde kardeşleri tarafından karşılandı.

"Onlar sayesinde kurtulduk"

Kardeşlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Çalık, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MİT Başkanı'na çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde kurtulduk, Türkiye'mize kavuştuk. Orada yaşantılarımız çok kötüydü. Dayak vardı, eziyet vardı, açlık vardı. Allah'a bugünüme çok şükür" dedi.

Annem ve babam çok mutsuzdu

Ağabeyine iki yıldır ulaşamadıklarını belirten Adem Çalık ise "İki senenin sonunda bir özlem, bir hasret, bir haber alamamanın acıları vardı. Annem ve babam çok mutsuzdu. Onlar her aradıklarında soruyorlardı, biz de bir cevap veremiyorduk, geçiştiriyorduk. Ama şimdi çok şükür ağabeyimize kavuştuk, huzurlu ve mutluyuz. Devletimize Allah'tan razı olsun" diye konuştu.