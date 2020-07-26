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Aktüel

Libya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: - "Levy'in, Fransa'nın savaş suçlusu Hafter'e destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata'ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-26 00:43:42 -
Libya'dan Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma talebi

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Levy'in Misrata'ya yaptığı ve İsrail'i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.

Mişri açıklamada, "Levy'in, Fransa'nın savaş suçlusu Hafter'e (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata'ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Libya ordusundan bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Bölgesi'ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy'in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini söyledi.

Söz konusu yetkili, Levy'in, üst makamlardan onay gelmediği için Terhune'ye girişine izin verilmediğini bildirdi.


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