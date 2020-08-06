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Aktüel

Libya'dan ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararına destek

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: - "İçişleri Bakanlığı, yolsuzlukla mücadelede ve kara para aklama için yürütülen tüm sahtekarlık işlemlerini gözlemede ilgili uluslararası taraflarla yakın dayanışma içindedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:34:37 -
Libya'dan ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararına destek

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin 3 Libya vatandaşı ile Malta merkezli bir şirketi kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine almasına destek verdi.

Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki "yolsuzla mücadelede uluslararası taraflarla yakın dayanışma içinde" olduklarını ifade etti.

ABD'nin, Libya'da "kaçakçılık şebekesi" olarak hareket ettikleri ve bölgedeki gerginliğin artmasında payı oldukları gerekçesiyle Libya vatandaşı 3 kişi ve Malta merkezli bir şirketi yaptırım listesine alma kararına değinen Başağa, "ABD'nin yaptırımları, barışın baltalanmasına hizmet eden, kaos ve bölünmeyi yayan yolsuzlara vurulacak darbelerde buzdağının görünen kısmıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Başağa, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı, yolsuzlukla mücadelede ve kara para aklama için yürütülen tüm sahtekarlık işlemlerini gözlemede ilgili uluslararası taraflarla yakın dayanışma içindedir. Yolsuzluk yapanları, kim ve nerede olursa olsunlar açığa çıkarmakta tereddüt etmeyeceğiz."

- ABD'nin yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Libya vatandaşı Faysal Vadi'yi, uyuşturucu ve Libya petrolünü Malta'ya kaçırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.

Bu kapsamda Faysal Vadi ile bağlantılı Musbah Muhammed Vadi ve Nureddin Milud Musbah'ın yanı sıra Malta merkezli Alwefq Ltd. şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini kaydeden Pompeo, yaptırımlar kapsamında bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağını belirtmişti.

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