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Aktüel

Libya’da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:04:43 -
Libya’da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.


Libya’nın başkenti Trablus’un batısında bulunan Ez-Zaviye kentine bağlı Hararat bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından askeri operasyon gerçekleştirildi. UMH, çok sayıda zanlıyı gözaltına alırken, petrol tankerlerini ise imha etti.

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