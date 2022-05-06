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Gündem Libya’da tespit edildiler! Türk askeri apar topar harekete geçti
Gündem

Libya’da tespit edildiler! Türk askeri apar topar harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında tespit edilen 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını duyurdu. Kurtarılan göçmenler Libya makamlarına teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:57:00 -
Libya’da tespit edildiler! Türk askeri apar topar harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Libya'nın Mısrata kenti açıklarında bir teknedeki 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını, göçmenlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni tarafından Libya'nın Mısrata şehri açıklarında dün bir tekne tespit edildi. Teknede yarı baygın halde bulunan 17 düzensiz göçmen gemiye alındı. Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde, 12 kişinin sağlık durumunun iyi, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucu Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildi.

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