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Dünya Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasına kuşattı, kim oldukları bilinmiyor
Dünya

Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasına kuşattı, kim oldukları bilinmiyor

Yerel medya, Libya'nın başkenti Trablus'ta başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:46:00 -
Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasına kuşattı, kim oldukları bilinmiyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı kişilerin başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı öğrenildi.
Yerel medyanın aktardığına göre Trablus'un bazı semtlerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor.
Olayda hangi grubun dahli olduğu henüz bilinmiyor.


Yerel medyadan aktaran Sky News kanalı, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaştı.

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