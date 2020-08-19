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Dünya Libya'da sıcak gelişme: Ele geçirildi
Dünya

Libya'da sıcak gelişme: Ele geçirildi

Birleşmiş Milletler nezdindeki Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler darbeci Hafter milislerine ait Rus yapımı bir helikopteri ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:58:00 - 2020-08-19 17:00:34
Libya'da sıcak gelişme: Ele geçirildi

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler darbeci general Hafter milislerine ait Rus yapımı bir helikopteri ele geçirdi.

Darbeci Hafter’e bağlı güçler tarafından kullanılan Rus yapımı Mi-17 tipi helikopter Sirte’nin batısına acil iniş yaptıktan sonra terk edildi. İniş yapan helikopterin ve Hafter güçlerinin hareketleri havadan Bayraktar TB2 SİHA ile takip edildi. Terk edilen helikopter UMH güçleri tarafından ele geçirildi.

Operasyon an meselesi

Öte yandan UMH güçlerinin darbeci Hafter güçlerinin kontrolündeki Sirte kenti ve Cufra Hava Üssü'ne yönelik operasyonları hız kazandı. Bölgeye çok sayıda birlik ve silah sevk edildi.

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