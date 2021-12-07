Libya'da kritik süreç sona erdi

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun Basın Ofisi Müdürü Sami eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerine ilişkin bilgi verdi.

Şerif, parlamento seçimleri için adaylık başvuru sürecinin bu akşam itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Nihai başvuru sayısının henüz belirlenmediğini ancak 5 bini geçmesini beklediğini dile getiren Şerif, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmasının 3 gün süreceğini ve sonrasında ön listelerin açıklanacağını aktardı.

Komisyon, 8 Kasım'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için adaylık başvurusunun başladığını duyurmuş, başkanlık seçimleri için başvuru süresi 22 Kasım'a kadar devam etmişti.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı.