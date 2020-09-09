  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 324'e yükseldi
Aktüel

Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 324'e yükseldi

Ürdün'de vaka sayısı 78 artarak 2 bin 659'a çıktı - Tunus'ta 265 sağlık çalışanı virüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:58:20 -
Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 324'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 324'e yükselirken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 879 kişinin enfekte olduğu, 82 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 324'e, vakaların 20 bin 462'ye, iyileşenlerin 2 bin 329'a çıktığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 78 kişide daha virüs tespit edildiğini, 34 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece vaka sayısının 2 bin 659'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 1919'a ulaştığını aktaran Bakanlık, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 19 olduğunu hatırlattı.

- Tunus'ta 265 sağlık çalışanı virüse yakalandı

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf bin Aliyye, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde virüse yakalanan 5 binden fazla kişi arasında 265 sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 5 bin 417 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, hastalardan 1862'si iyileşti, 96 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı