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Dünya Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu: Çad sınır kapısına yakın! Depoyu mühürlediğini kabul etti!
Dünya

Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu: Çad sınır kapısına yakın! Depoyu mühürlediğini kabul etti!

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı uranyumu bulduğunu duyurdu. Libya'da kaybolduğu duyurulan uranyum bakın nerede çıktı...

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:35:00 - 2023-03-16 22:38:10
Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu: Çad sınır kapısına yakın! Depoyu mühürlediğini kabul etti!

Halter'e bağlı kuvvetlerin Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, söz konusu 2,5 ton uranyumun Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda olduğunu söyledi.

Mahcub, UAEA, uzman gönderene kadar uranyumu koruyacaklarını ifade etti.

UAEA ile koordineli çalıştıklarını aktaran Mahcub, Ajansın daha önce söz verdiği koruyucu giysi ve maske ihtiyacını ise karşılamadığını belirtti.

Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı.

UAEA'nın 2020'de Libya'nın güneyindeki uranyum sahasını ziyaret ettiğini hatırlatan Mahcub, Ajansın söz konusu uranyum miktarını ayırdığını ve depoyu mühürlediğini anımsattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) dün yapılan açıklamada, Libya'da 2,5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığı belirtilmişti.
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