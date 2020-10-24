Libya’da kalıcı ateşkes için anlaşma sağlandı
Birleşmiş Milletler (BM), Cenevre’deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre Ofisi’nde düzenlenen imza töreninde Arapça konuşarak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı. Williams, çarşamba günü 5+5 komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya’da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
BM Libya Özel Temsilci Vekili Williams, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini de bildirdi.