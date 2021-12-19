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Dünya Libya'da hastanede şiddetli patlama!
Dünya

Libya'da hastanede şiddetli patlama!

Libya’nın Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 23:50:00 - 2021-12-19 23:52:05

Libya’nın Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi.

Libya’nın doğusundaki Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu hastanede maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, hastanenin yarısının hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlama anı kameraya yansıdı

Patlamanın nedeni olarak söz konusu oksijen tanklarını takip eden ve bakımından sorumlu olan bir görevlinin bulunmaması olarak gösterildi. Hastanedeki patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

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