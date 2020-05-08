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Aktüel

Libya'da Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:11:11 -
Libya'da Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenledi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve yakınlarındaki Şurfet el-Mellaha mahallesini roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecai, yaklaşık bir saat süren roketli saldırıların sadece maddi hasara yol açtığını, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını aktardı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayıs ayının ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

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