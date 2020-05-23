  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü

Türkiye salgının gölgesinde buruk bir bayram sabahına uyanacak

Türk makarna sektörü AB kotasının kaldırılması için harekete geçiyor

Bu dünyada görüşmemiz mümkün değil
için kalan
Dünya

Libya'da dünyayı sarsacak gelişme: Rusya'yı zora sokacak ceset bulundu

Rusya'nın güvenlik şirketi Wagner üzerinden Libya'daki darbeci Hafter'e gönderdiği paralı askerlerden birinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:14:00 - 2020-05-23 11:25:15
Libya'da dünyayı sarsacak gelişme: Rusya'yı zora sokacak ceset bulundu

Libya'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet, Türkiye'nin desteğiyle kuşatmayı kırıp karşı taarruza geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler hafta sonu kritik Vatiyye Hava Üssü'nü kurtardıktan sonra üç gün içinde birçok kent, belde ve köye de girdi.

Libya ordusu, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın desteklediği darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri sahadan sildi.

Rusya'dan paralı asker yolladı

Tüm bu gelişmelerin Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait güvenlik şirketi Wagner, üzerinden Rusya, Hafter'e 1000'in üzerinde paralı asker gönderdi.

Moskova hükümeti her ne kadar bu durumu yalanlasa da BM raporları, Wagner grubunun 1.200 kadar paralı askeri ile tüm silah kapasitesi Rus kökenli olan darbeci General Halife Hafter bağlı milislerini 2018 sonundan bu yana desteklediğini gösteriyor.

Libya'da dünyayı sarsan haber

Libya’da dün akşam çatışmalarda ölü ele geçirilen bir Hafter yanlısı askerin kimliği, bir başka gerçeği daha ortaya çıkardı. Libya Ulusal Meşru Hükümeti askerlerinin konrol altına aldıkları, Trablus’un güneyindeki bir bölgede, Libya'daki Rus paralı askerlerine ait olduğu belirlenen bir ceset ele geçirildi. 

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi de sosyal medya hesabından yabancı paralı askerin cesedi üzerinden çıkan malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda askerin üzerinden, çok sayıda Rus rublesi banknotu çıkması dikkati çekti.

Libya hükümeti konuyu BM'ye taşıyacak

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; konuya ilişkin hazırlanan raporu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine Libya'daki yabancı paralı askerlerin varlığına yönelik ek bir delil olarak takdim edeceği belirtildi.

Yunanistan panikte! F-16'lar İHA'ların peşinde koşuyor
Yunanistan panikte! F-16'lar İHA'ların peşinde koşuyor

Gündem

Yunanistan panikte! F-16'lar İHA'ların peşinde koşuyor

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi
İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

Gündem

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!
Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Gündem

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Yerli SİHA'larla ilgili çarpıcı açıklama: Birkaç yıl sonra bunu yapabilir
Yerli SİHA'larla ilgili çarpıcı açıklama: Birkaç yıl sonra bunu yapabilir

Teknoloji

Yerli SİHA'larla ilgili çarpıcı açıklama: Birkaç yıl sonra bunu yapabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı