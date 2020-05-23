Libya'da dünyayı sarsacak gelişme: Rusya'yı zora sokacak ceset bulundu

Libya'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet, Türkiye'nin desteğiyle kuşatmayı kırıp karşı taarruza geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler hafta sonu kritik Vatiyye Hava Üssü'nü kurtardıktan sonra üç gün içinde birçok kent, belde ve köye de girdi.

Libya ordusu, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın desteklediği darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri sahadan sildi.

Rusya'dan paralı asker yolladı

Tüm bu gelişmelerin Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait güvenlik şirketi Wagner, üzerinden Rusya, Hafter'e 1000'in üzerinde paralı asker gönderdi.

Moskova hükümeti her ne kadar bu durumu yalanlasa da BM raporları, Wagner grubunun 1.200 kadar paralı askeri ile tüm silah kapasitesi Rus kökenli olan darbeci General Halife Hafter bağlı milislerini 2018 sonundan bu yana desteklediğini gösteriyor.

Libya'da dünyayı sarsan haber

Libya’da dün akşam çatışmalarda ölü ele geçirilen bir Hafter yanlısı askerin kimliği, bir başka gerçeği daha ortaya çıkardı. Libya Ulusal Meşru Hükümeti askerlerinin konrol altına aldıkları, Trablus’un güneyindeki bir bölgede, Libya'daki Rus paralı askerlerine ait olduğu belirlenen bir ceset ele geçirildi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi de sosyal medya hesabından yabancı paralı askerin cesedi üzerinden çıkan malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda askerin üzerinden, çok sayıda Rus rublesi banknotu çıkması dikkati çekti.

Libya hükümeti konuyu BM'ye taşıyacak

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; konuya ilişkin hazırlanan raporu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine Libya'daki yabancı paralı askerlerin varlığına yönelik ek bir delil olarak takdim edeceği belirtildi.