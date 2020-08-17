  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'da dikkat çeken görüntü! Heiko Maas çelik yelek ile geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'ya düzenlediği ziyaret sırasında Alman tarafını da bölgeye geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:18:00 - 2020-08-17 15:20:03
Libya'da dikkat çeken görüntü! Heiko Maas çelik yelek ile geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelmek üzere Trablus’a iniş yaptı.

Alman bakanın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ülkeye gelmesi dikkatlerden kaçmazken Maas ve ekibinin çelik yelek giydiği görüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’ya düzenlediği ziyaret sırasında Almanya da bölgeye geldi. Heiko Maas, Trablus’a geldiği sırada sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bazı devletlerin Libya’daki taraflara silah aktarmaya devam ettiğini söyledi. Maas, savaşı sona erdirmek için çeşitli çözüm yolları sunacaklarını belirterek Sirte’yi ‘silahsızlandırılmış bir bölge’ yapmak gibi bir tekliflerinin olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
İstanbul'da korkunç olay... Yatak tartışması cinayetle noktalandı!
Yerel

İstanbul'da korkunç olay... Yatak tartışması cinayetle noktalandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Pakistan uyruklu iki arkadaş arasında çıkan yatak kavgasında kan aktı. Arkadaşlardan biri diğerini birçok yerinden..
Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”
Siyaset

Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”

Ahmet Hakan, siyasi hareket başlatan Muharrem İnce’nin harekete geçerek eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Ali Babacan’ı ıskart..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı