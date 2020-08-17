Libya'da dikkat çeken görüntü! Heiko Maas çelik yelek ile geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelmek üzere Trablus’a iniş yaptı.

Alman bakanın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ülkeye gelmesi dikkatlerden kaçmazken Maas ve ekibinin çelik yelek giydiği görüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’ya düzenlediği ziyaret sırasında Almanya da bölgeye geldi. Heiko Maas, Trablus’a geldiği sırada sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bazı devletlerin Libya’daki taraflara silah aktarmaya devam ettiğini söyledi. Maas, savaşı sona erdirmek için çeşitli çözüm yolları sunacaklarını belirterek Sirte’yi ‘silahsızlandırılmış bir bölge’ yapmak gibi bir tekliflerinin olduğunu kaydetti.