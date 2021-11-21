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Dünya Libya’da Dibeybe başbakanlık için aday oldu
Dünya

Libya’da Dibeybe başbakanlık için aday oldu

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, seçimlerde aday olmayacağına söz vermesine ve seçim kurallarının tartışmalı olduğunu öne sürmesine rağmen başbakanlık için aday oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:58:00 -
Libya’da Dibeybe başbakanlık için aday oldu

Libya’da 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için aday başvurularının sona ermesine az bir süre kala Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başbakanlık için aday oldu. Dibeybe daha önce yaptığı açıklamalarda, seçimlerde aday olmayacağını dair söz vermiş ve seçim kurallarının tartışmalı olduğunu öne sürmüştü.
Başbakanlık seçimlerinde yarışacak aday sayısı 20’inin üzerine çıkarken, adaylar arasında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yer alıyor.

Öte yandan, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan listeye göre, 10 partiden 155 adayın seçimlere katılacağı ifade edilmişti. Yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Libya’da, yurt dışında yaşayan 10 bin 729 seçmen de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon 865 bin 624 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011’de devrilmesinden bu yana istikrara kavuşamazken, hükümet ise 2014’de doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü.

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