Libya'da dengeler değişiyor! Yerle bir edilen Rus Pantsir'in önemine ilişkin flaş sözler

Prof. Dr. Cengiz Tomar, Libya'da darbeci Hafter'in elinden alınan Vatiyye Üssü ve imha edilen Pantsir hava savunma sistemi ile ilgili olarak konuştu.

24 Tv'ye konuk olan Cengiz Tomar, "Libya'da büyük şehirlerin dışında kalan bölgeler, insansız ve çöl bölgeleri olarak dikkat çekiyor. Sarrac Hükümeti, deniz sahilindeki batıyı temizlemek için önemli bir adım attı. Türkiye'nin desteği olmasaydı, çok net Sarrac hükümeti filan olmazdı. Türkiye 1-2 yıldır önemli kazanımlar elde etmiş durumda. Bunu zor kullanarak yaptık. Kolay bir şekilde olmadı. Bu başarıda Türkiye'nin askeri alandaki yatırımının büyük payı var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini korumasıyla ilgili güçlü durması var. Hafter, geçtiğimiz günlerde kendini devlet başkanı ilan etmişti. Bu esasında kendisinn zayıfladığının görüntüsüdür. Son 3-4 aydır önemli adımlar atıldı. Vatiyye üssünün ele geçirilmesi de büyük bir olaydır. İdlib'deki ateşkesin ardından kritik bir gelişme bu" dedi.

"Büyük bir olay"

Libya Ordusuna ait silahlı insansız hava aracınının (SİHA), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere sevk edilen Pantsir hava savunma sistemini (HSS) imha etmesiyle ilgili olarak konuşan Tomar, "Bu Rusya'nın 1990'lardan beri kullandığı bir silahtır. Suriye'de de kullandılar. Müttefiklerine gönderiyorlar. Alçak irtifadaki uçuşları engellemek amacıyla bölgedeydi. S-300'e yardım amaçlı kullanılan bir silah, kamas tipi kamyonlar üzerinde kullanılıyor. Bu silahın SİHA'lar ile vurulması büyük bir olay ve başarıdır" dedi.