Libya'da BM heyeti ile 'uzlaşı' görüşmesi

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi ile Kubis'in ülkenin doğusundaki Tobruk vilayetinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Kubis'in BM'nin Libya'daki siyasi süreci desteklenmesine ilişkin bilgi verdiği ve tarafların ulusal uzlaşı sürecinin yanı sıra ateşkesin uygulanmasını konuştuğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Menfi ve Kubis'in 2570 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanarak seçimlerin zamanında yapılması konusunu ele aldığı kaydedildi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.