Libya'da başkanlık seçimleri için 11 kişi başvurdu

Yerel basında yer alan görüntülere göre, eski Başbakan Ali Zeydan başkent Trablus'taki Seçim İdaresi Ofisi'nde başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu.

Zeydan evraklarını teslim etmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, seçimlerin, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracak çıkış yolu olduğunu ifade ederek, kazanması durumunda tüm tarafları birleştirecek bir uzlaşı için taviz vermeye ya da değişime açık olduğunu vurguladı.

Zeydan'la birlikte adaylık için başvuranların sayısının 11'e yükseldiği ifade edildi.

Buna göre, şu ana kadar Başkanlık için, Zeydan'ın yanı sıra, Muhammed el-Mezuği, Abdullah Nakir, Fethi bin Şetvan, Abdulhakim Zamune, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin Halife Hafter, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Esad Muhsin Zehyu, Faydan Iyd Hamza, Es-Senusi Abdusselam ez-Zuvey ve Abdulhakim Biayyu başvuruda bulundu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'taki seçimler için yapılan adaylık başvurularının "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" belirtmişti.

Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için 14, Hafter de 16 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.