  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'da başkanlık seçimleri için 11 kişi başvurdu
Dünya

Libya'da başkanlık seçimleri için 11 kişi başvurdu

Libya'da, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 01:29:00 -
Libya'da başkanlık seçimleri için 11 kişi başvurdu

Yerel basında yer alan görüntülere göre, eski Başbakan Ali Zeydan başkent Trablus'taki Seçim İdaresi Ofisi'nde başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu.

Zeydan evraklarını teslim etmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, seçimlerin, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracak çıkış yolu olduğunu ifade ederek, kazanması durumunda tüm tarafları birleştirecek bir uzlaşı için taviz vermeye ya da değişime açık olduğunu vurguladı.

Zeydan'la birlikte adaylık için başvuranların sayısının 11'e yükseldiği ifade edildi.

Buna göre, şu ana kadar Başkanlık için, Zeydan'ın yanı sıra, Muhammed el-Mezuği, Abdullah Nakir, Fethi bin Şetvan, Abdulhakim Zamune, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin Halife Hafter, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Esad Muhsin Zehyu, Faydan Iyd Hamza, Es-Senusi Abdusselam ez-Zuvey ve Abdulhakim Biayyu başvuruda bulundu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'taki seçimler için yapılan adaylık başvurularının "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" belirtmişti.

Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için 14, Hafter de 16 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!
Spor

90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!

Futbol kulüplerinin "açız, tükendik, paramız yok" iddialarını manşetlerine taşıyıp "kriz" çığırtkanlığı yapan medya, bugün Galatasaray yönet..
İngiltere’de enflasyon durdurulamıyor! 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Dünya

İngiltere’de enflasyon durdurulamıyor! 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere’de eylül ayında yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomisi allak bullak olan İngiltere..
Muslera, dünyanın diline düştü! Yediği golü gören şaştı kaldı
Spor

Muslera, dünyanın diline düştü! Yediği golü gören şaştı kaldı

Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera, Bolivya- Uruguay maçında yediği golle dünyanın diline düştü. Daha önce de Messi'den yediği benz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay