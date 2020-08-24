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Aktüel Libya'da barışçıl protestolarda ateş açan "sızdırılmış" kişiler hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Libya'da barışçıl protestolarda ateş açan "sızdırılmış" kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Başkent Trablus'taki gösterilerde bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 02:39:23 -
Libya'da barışçıl protestolarda ateş açan "sızdırılmış" kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanlığı, dün başkent Trablus'ta ağırlaşan yaşam şartlarını protesto eden göstericilere ateş açanların güvenlik güçlerine "sızdırılmış" kişiler olduğunu ve bunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta göstericilere ateş açanların polis güçlerinden olmadığı, güvenlik güçlerinin arasına dışarıdan "sızdırılmış" unsurlarca bu eylemin gerçekleştirildiği aktarıldı.

- Bir kişi yaralandı

Göstericilere ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "bozgunculuk çıkarmak ve vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında güveni sarsmak için" yapıldığı belirtilen olay hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Bakanlığın, "vatandaşların haklarını talep ve ifade etmeleri için, şiddet, saldırı ve kamu mallarına zarar vermeden yapılan barışçıl gösteri hakkını desteklediğine" işaret edilen açıklamada, göstericilere ateş açanlar hakkında şunlara yer verildi:

"Güvenlik güçlerinin arasına sızdırılmış kanun dışı bazı kişiler, gösterileri takip etme bahanesiyle bozgunculuk çıkarmak istedi. Vatandaşın ve güvenliğini sağlamakla sorumlu güvenlik güçleri arasında güvenin sarsılması hedeflenerek ateş açıldı. Trablus ve çevresindeki kurtarılmış bölgelere yönelik savaşın bitmesiyle kısmi bir güvenlik ortamı sağlanmış, ancak bazı odaklar ülkede yeni bir kaos ortamı yaratmayı amaçlamıştır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik güçleri göstericilere ateş açan sızdırılmış bu kişilerin takip sonucu kimliklerini tespit etti. Bunlar, İçişleri Bakanlığına bağlı herhangi bir güvenlik gücüne tabi olmayıp, bakanlık, olay hakkında adli soruşturma başlatmıştır. Sonuçlar, soruşturmanın tamamlanması ve başsavcılığın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır."

- Trablus ve Misrata'da gösteriler

Başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda dün toplanan yüzlerce kişi, elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki göstermek için barışçıl gösteriler düzenledi.

Bazı grupların çevredeki araçlara zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göstericileri dağıtırken, protestoculara ateş açıldı.

Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata'da da belediye binası önünde toplanan kalabalık, hayat şartlarına tepki gösteren dövizler taşıyarak protesto düzenledi.

Buradaki göstericiler, eylemin ardından belediye önündeki çöpleri topladıktan sonra olaysız dağıldı.

Trablus başta olmak üzere Libya'nın tüm şehirlerinde halk, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri, uzun yakıt kuyrukları ve yaşanan iç göçle birlikte artan hayat pahalılığı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşuyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da milislerine Trablus'a saldırı emri vermiş, 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini 18 Ocak'tan bu yana kapalı tutması sonucu ülke ekonomisi 8 milyar dolardan fazla zarara uğradı.




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