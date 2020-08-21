Libya'da ateşkes ilan edildi

Türkiye'nin desteğiyle savaşın gidişatının değiştiği Libya'da bir sondakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, tüm ülkede ateşkes ilan ederek, askeri güçlere tüm operasyonlar durdurma talimatı verdi.

Uzun süredir iç savaşın yaşandığı ülkede Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden bir de seçim çağrısı yapıldı. Serrac hükümeti, ülkede Mart 2021'de genel seçim çağrısı yaptı.

Bir ateşkes çağrısı da Hafter'den

Öte yandan darbeci Hafter tarafından da bir ateşkes çağrısı geldi. Hafter yanlısı ve Tobruk merkezli Libya Parlamentosunun Sözcüsü Akile Salih de ülkedeki tüm partilere acil ateşkes çağrısında bulundu.