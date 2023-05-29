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Dünya Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar
Dünya

Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:56:00 -
Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar

Libya yargısı, 23 DAEŞ'li terörist hakkında idam kararı verdi.

Libya’nın batısındaki Misrata Temyiz Mahkemesinde teröristlerin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Ağustos 2022’de başlayan dava kapsamında çoğu Sirte kentindeki çatışmalarda yakalanan Libya, Suriye, Sudan ve Mısır uyruklu 320 kişi, terör örgütü DAEŞ mensubu olmak suçuyla yargılandı.

Davada, 23 sanık hakkında idam kararı, 14 sanık hakkında müebbet hapis ve vatandaşlık haklarından yoksun bırakma cezası verildi.

Ayrıca, sanıklardan biri 12, 6’sı 10 yıl, biri 5, biri de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı; yabancı uyrukluların, cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Beş kişinin beraat ettiği davada, hayatını kaybeden 2 kişinin dosyası düşürüldü.
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Diğer sanıkların başka davalardan yargılanmaları devam ettiği için haklarındaki karar açıklanmadı.

Sanıklar dava kapsamında tamamını DAEŞ'in üstlendiği, 2015’te Sirte’de 21 Mısırlı Hristiyan'ın öldürülmesi, aynı yıl Musallata şehrinde düzenlenen bombalı saldırı ve 2016’da Zliten şehrindeki polis eğitim merkezinin bombalanması gibi çok sayıda suçtan yargılanıyordu.

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