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Aktüel Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri, TBMM Başkanı Şentop ile düzenlenen basın toplantısında konuştu:
Aktüel

Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri, TBMM Başkanı Şentop ile düzenlenen basın toplantısında konuştu:

"Türkiye'nin her zaman Libya'da barıştan, barışçıl bir çözümün bulunmasından yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını, özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:37:45 -
Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri, TBMM Başkanı Şentop ile düzenlenen basın toplantısında konuştu:

İSTANBUL (AA) - Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri, "Türkiye'nin her zaman Libya'da barıştan, barışçıl bir çözümün bulunmasından yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını, özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim." dedi.

Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yapılan görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Davetinden dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür eden Mişri, Libya'da meşru hükümete destek veren TBMM'nin daveti üzerine Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trablus'a uygulanan abluka ve saldırıların durdurulması ve bertaraf edilmesi için Türkiye'nin büyük rol oynadığını dile getiren Mişri, şöyle devam etti:

"Tabiki bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye'nin çabaları sonucu şu anda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin her zaman Libya'da barıştan, barışçıl bir çözümün bulunmasından yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını, özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim. Libya Devlet Yüksek Konseyi olarak her zaman diyalog için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda Temsilciler Meclisiyle de birlikte çalışmalarımız var. Şu anda görev için hazır bekleyen bir ekibimiz var."

Bu saldırıları durdurmak için Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin aldığı tavrı, diyalog ve barış için de sürdürdüğünü belirten Mişri, şöyle konuştu:

"Türkiye nasıl kendisi gerçekten iyi bir tutumla ve azimle bu saldırıların durdurulmasında rol aldıysa yine aynı şekilde barışın sağlanması için de Türkiye'nin bu rolü üstleneceğini biliyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye, Libya'nın yeniden imarı için bütün çabaları harcayacağından eminiz. Türkiye bunları yaptıktan sonra Libya'nın her zaman demokratik, bağımsız, bir ülke olmasını istediğini de iyi bilmekteyiz."

Konukseverliği ve daveti için TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür eden Mişri, Şentop'u en yakın zamanda Libya'da görmek istediğini dile getirdi.



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