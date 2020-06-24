Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı ve UMH Başbakanı Fayiz es Serrac, "Barış Fırtınası" adı verilen operasyonla "saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verileceğini" ifade etmişti. "Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus’un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan birkaç gün önce BAE'nin Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan iki askeri kargo uçağı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerince kontrol edilen El-Merc şehrinin güneyindeki BAE'ye ait El-Hadim Askeri Üssü'ne inmişti. 12 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında BAE'den Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlendiği belirlenmişti.

Sirte ve Cufra neden önemli?

Libya’da sırada Sirte ve Cufra var. Akdeniz’in batısını kontrol eden deniz üssünün bulunması nedeniyle, Sirte stratejik bir mevki olarak görülüyor. Cufra ise askeri havaalanına sahip olması nedeniyle operasyon açısından önem taşıyor. Sirte ve Cufra’nın bir başka özelliği ise “petrol hilali”ni oluşturmaları. Serrac hükümeti operasyonun düğmesine henüz basmadı ama Ankara, Sirte ve Cufra operasyonlarının yapılması konusunda kararlı.

Libya son durum haritası