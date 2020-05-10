  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantı çağrısı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarının durdurulması için Libya hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:27:00 -
Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantı çağrısı

Parlamento, Birleşmiş Milletler (BM) ile BMGK'dan, Libya'daki sivillerin, canlarına ve mallarına yönelik saldırılardan korunması için kesin kararlar almasını istedi.

BMGK'nın sivillerin korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtilerek, Konsey'den Hafter'in saldırılarıyla ilgili olarak acilen toplanması istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Hafter'e destek vermekle suçlayan meclis, "Bu devletçik, kendisini Libya'nın hakimi ilan etmek uğruna Libyalıların kurban edilmesini umursamıyor." ifadesini kullandı.

Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı