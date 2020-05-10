Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter milislerini hedef aldı
Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, yaptığı açıklamada, Libya ordusu güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde konuşlanan Hafter milislerine düzenlediği saldırının ardından çatışmaların yeniden başladığını söyledi.Hafter milislerinin gün içinde Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine roket attığı noktaları hedef aldıklarını belirten Mecai, kentin güneyindeki Yermuk kampında milislere ait 2 Grad füze bataryası yüklü aracın imha edildiğini bildirdi.
Öte yandan, görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Ebu Selim ve Hadba gibi cephelerde de yoğun çatışmalar yaşandığını, atılan mühimmatların ışık izlerinin görüldüğünü ve Trablus'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.